Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A freguesia de Vila Franca da Serra anunciou esta segunda-feira que quer entrar para o Livro dos Recordes do Guinness com a confeção do maior requeijão do mundo com leite de ovelha Serra da Estrela.

O desafio será realizado no domingo, pelas 15h30, no âmbito do programa da Feira Franca e Sabores da Nossa Terra, promovida pela Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra (concelho de Gouveia).

Leia mais em Jornal do Fundão