Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia comemora 15 anos

R.P. Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia celebra, em dezembro, o seu 15º aniversário, uma data que será assinalada como diversas realizações, reveladas no Museo de Historia de la Automocion de Salamanca (MHAS), Espanha. Na ocasião foi inaugurada uma exposição temporária de miniaturas alusivas às 24 horas de Le Mans, prova que em 2023 celebra o seu centenário.

O museu nasceu do repto lançado ao Clube Escape Livre pelo colecionador Fernando Taborda, que pretendia expor as suas miniaturas automóveis. Mas entendeu que a melhor solução seria criar um museu, ideia que foi acolhida pela Câmara de Gouveia. E assim, em 2007, nasceu aquele que é, ainda hoje, o único Museu da Miniatura Automóvel em Portugal.

Na conferência de imprensa que decorreu no MHAS estiveram presentes o presidente da Câmara de Gouveia, Luís Tadeu, o presidente do Ayuntamiento de Salamanca, Carlos Carbayo, o presidente do Clube Escape Livre, Luís Celínio, o diretor do MHAS, Luis Mata e os colecionadores, Fernando Taborda, Mário Costa e João Vale.

PUB

Na ocasião foi inaugurada, e vai ficar patente em Salamanca até dezembro, uma exposição de miniaturas alusivas às 24 horas de Le Mans, prova prestes a celebrar o seu centenário e cujo diretor, o português Eduardo Freitas, é um dos convidados de honra para as comemorações e para participar na conferência dos 15 anos do museu, que terá outros nomes conhecidos na área dos pilotos e jornalistas ligados à mítica prova.

Património

O autarca de Gouveia salientou que "estes dois museus, para além do património automobilístico que representam, são também espelho da própria evolução do relacionamento das pessoas com os automóveis".

Já o alcaide de Salamanca, Carlos Carbayo destacou "a evolução constante do Museu de Salamanca, que atingirá em breve um milhão de visitantes e a oportunidade de o Museu amigo de Gouveia, com a colaboração do Clube Escape Livre, expor uma coleção de miniaturas automóveis para dar início às celebrações dos 15 anos".

Frisando a importância destes 15 anos Luís Celínio, do Clube Escape Livre realçou que "ao longo de 36 anos de clube e quase 50 anos de programa [rádio] quando olhamos para trás sentimos orgulho pelo caminho percorrido pelo Escape Livre. Tal como a Cápsula do Tempo Guarda 2050, o Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia é também ideia que desenvolvemos num trabalho que soube reunir os parceiros certos para o sucesso".

Ações conjuntas

Na ocasião, Luís Mata e Luís Celínio divulgaram os eventos de automóveis clássicos em que serão parceiros no próximo ano.

O primeiro deles, Classic Cars Tour, terá lugar de 16 a 18 de junho, irá começar em Trancoso, Portugal, terminando em Salamanca, Espanha. Também o Circuito das Beiras, que celebra os 120 anos da primeira prova automóvel por etapas em Portugal e marcada para 14 a 17 de setembro, terá a presença do MHAS.