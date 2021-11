O "presidente Marcelo" que ganhou a Junta aos 22 anos

Madalena Ferreira Hoje às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante a campanha, ouviu que não passava de um garoto. Repete que maturidade é ter um projeto.

Franzino e de olhar vivo, Marcelo Almeida Santos foi eleito aos 22 anos presidente da Junta da União das Freguesias de Melo e Nabais, concelho de Gouveia, nas eleições autárquicas do passado dia 26 de setembro. Depois de quatro anos de militância no PSD, o jovem autarca disse protagonizar a vitória da resiliência.

" Já na escola me chamavam Marcelo presidente porque sabiam o meu objetivo", recordou, referindo-se à escola profissional de hotelaria do concelho. "Quando se concorre a um lugar destes, temos esperança de ganhar, e, neste caso, foi uma campanha difícil, mas com sucesso".