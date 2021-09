Task Force garante reabertura do centro de vacinação de Gouveia  

José Ricardo Ferreira Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O coordenador da Task Force da vacinação contra a covid-19 disse hoje que o centro de vacinação de Gouveia, que encerrou a 7 de setembro, devido a uma alegada falha na cadeia do frio, "terá que reabrir porque é um centro dos cuidados de saúde primários".

Questionado pelos jornalistas sobre este caso, à margem da abertura do ano letivo na Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, o vice-almirante Gouveia e Melo explicou que, tal como aconteceu como centro de vacinação do queimódromo do Porto nesta altura, está a ser averiguado o que se passou.

"Aqui não há regras diferentes para os privados ou para o público, as regras são sempre as mesmas. Tem que se fazer um processo, tem que se perceber se as pessoas disseram imediatamente o que sabiam, se não esconderam durante algum tempo a informação, e se sim porque é que aquilo aconteceu, porque é que falharam os procedimentos, quem é que foi responsável por não ter verificado o que tinha que verificar", afirmou, acrescentando que esse é um trabalho que demora "algum tempo".

Já quanto à necessidade de revacinar as pessoas que receberam doses menos eficazes devido o problema registado na cadeia de frio, Gouveia e Melo sustentou que ainda não se chegou a qualquer conclusão.

"Como sabe é uma vacinação nula eventualmente, mas não há nenhum registo de preocupação em termos da saúde dessas pessoas. Podem é ter que ser revacinadas outra vez e essa vacinação ter sido considerada nula", concluiu.