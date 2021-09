Vacinação suspensa em Gouveia devido a possível falha na cadeia de frio

JN Hoje às 21:47 Facebook

A vacinação na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Gouveia foi suspensa pela task-force devido a uma alegada falha na cadeia de frio.

A informação foi avançada pela task force da vacinação contra a covid-19 em Portugal numa nota enviada às redações.

Segundo o comunicado, os utentes vacinados nos dias 2, 3 e 4 de setembro serão contactados pelas entidades de saúde, nos próximos dias, para "monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas". Além disso, os agendamentos previstos para este centro de vacinação serão reagendados para outros centros nas proximidades.

A task force sublinha que "não é expectável que este incidente tenha efeito na saúde dos utentes".

A estrutura responsável pela coordenação da vacinação em Portugal continental acrescentou que o Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, está a acompanhar a situação. "Na eventualidade de existir alguma suspeita de reação adversa, esta deve ser comunicada através do Portal RAM (https://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram)", reforçou a task-force.

Recorde-se que as pessoas vacinadas no Queimódromo do Porto nos dias 9 e 10 de agosto, cujas vacinas foram alvo de uma falha no processo de conservação, não tiveram de repetir a vacinação, uma vez que a segurança e a eficácia daquelas doses não foram comprometidas.