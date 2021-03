15 municípios recebem Unidades Móveis de Saúde

Madalena Ferreira Hoje às 21:02 Facebook

Os 15 municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) das Beiras e Serra da Estrela recebem esta quarta-feira uma unidade móvel de saúde cada um.

A cerimónia de entrega que vai decorrer no auditório principal do Teatro Municipal da Guarda (TMG) na presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, consolida o resultado de uma candidatura de 612 mil euros, efetuada pela Comunidade a fundos comunitários em contexto de crise pandémica.

"As Unidades são uma mais-valia porque que vêm reforçar meios nestes territórios, substituindo viaturas já envelhecidas", disse ao JN o presidente da CIM das Beiras e Serra da Estrela. "De alguma forma substituímos o Estado ao garantir novos equipamentos que contribuem para o bem-estar das populações", sublinhou Luís Tadeu, que também preside a Câmara de Gouveia.

Viaturas "amigas do ambiente"

De acordo com as especificações técnicas divulgados pela CIM, cada Unidade Móvel terá um nebulizador ultrassónico portátil para doentes respiratórios, um monitor ambulatório de pressão arterial, oxímetro para avaliar o grau de oxigénio no sangue, um aparelho de eletroestimulação portátil, um andarilho para pessoas com mobilidade reduzida bem como uma pedaleira e uma mala térmica.

"Podem ser dadas consultas ao domicílio e terão uma utilização conjunta dos centos de saúde e dos serviços de ação social de cada município", assinalou o presidente da CIM. "No fundo, o equipamento terá como função auxiliar na prestação de cuidados de saúde primários e até paliativos", acrescentou o autarca.

Acresce que as viaturas adquiridas são 100% elétricas. "Estamos assim a contribuir também para o esforço de descarbonização do país, tornando o ambiente mais saudável", concluiu Luís Tadeu.