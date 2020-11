96 infetados com covid-19 em dois lares da Guarda 

Madalena Ferreira Hoje às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas ultimas 24 horas, 96 pessoas de dois lares de idosos da Guarda testaram positivo para o novo coronavírus. O surto mais recente foi confirmado esta quarta-feira no lar da Santa Casa da Misericórdia de Celorico da Beira, onde estão 47 infetados. 30 em 61 utentes e 17 em 44 funcionários.

O presidente da câmara confirmou ao JN que os idosos já foram separados e que um dos funcionários está internado no Hospital Distrital da Guarda. ao mesmo tempo que manifestou preocupação com a testarem aos contactos.

"Os funcionários têm aqui os seus familiares, nomeadamente os filhos que frequentam as escolas e agora é preciso saber até que ponto vão as cadeias de contágio", referiu o autarca Carlos Ascensão. De resto o perigo de disseminação do vírus na comunidade também é real na aldeia de Escalhão, Figueira de Castelo Rodrigo, onde 6 das 34 funcionárias do Lar Francisco Távora testaram positivo assim como 43 dos 46 utentes.

A creche da instituição também fechou porque algumas das funcionárias infetadas têm filhos que frequentam aquela valência da Casa da Freguesia que tutela o lar e demais valências.

Fora da IPSS, foram ainda identificados mais seis casos numa altura em que a geografia do vírus já passou os limites da sede do concelho.

"Agora sim estamos preocupados porque até ao passado fim-de-semana tínhamos apenas 14 casos espalhados por várias freguesias do concelho. Temos de estar mais no terreno a pugnar para que as normas da DGS sejam cumpridas", sublinhou o presidente da Câmara . Com 76 casos ativos, o concelho revela uma das maiores taxas de incidência da infeção depois de Trancoso, com quase uma centena de casos, Seia com 150 e Guarda com mais de 500 pessoas infetadas. O distrito da Guarda tem mais de 900 casos e mais de 6 mil em vigilância pela Unidade de Saúde Pública.