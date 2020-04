Agricultores da Guarda defendem o regresso dos velhos mercados de rua

Hoje às 16:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Associação Distrital de Agricultores da Guarda (ADAG), António Machado, defendeu, esta sexta-feira, o regresso dos mercados locais ao território da região, após a pandemia da Covid-19, para dinamização do setor e valorização dos produtos endógenos.

O presidente da ADAG é da opinião que, no futuro, as relações dos produtores com os mercados de proximidade devem ser reforçadas, e o setor agrícola pode "ganhar com isso", desde que os produtos sejam valorizados e disponibilizados localmente aos consumidores.

Por exemplo, no caso da fileira do queijo de ovelha produzido na região da Serra da Estrela, António Machado disse que "era preciso que os produtores começassem a produzir [queijo] por eles próprios", sem ser com a finalidade de venderem o leite para as indústrias e "a preços baixos". "Muitos dos pastores deixaram de produzir queijo", apontou, admitindo que voltariam a fazê-lo se a comercialização estivesse assegurada localmente.

Leia mais em Jornal do Fundão