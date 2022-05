Aluno da Guarda desenha moeda do futuro e ganha concurso

Tiago Rodrigues, de 12 anos, usou tecnologia da Universidade do Minho em desafio lançado às escolas do ​​​​​​​concelho pela Imprensa Nacional Casa da Moeda.

Tiago Rodrigues, de 12 anos, residente na Guarda, foi o vencedor do terceiro concurso "Desenhar a Moeda", dedicado ao clima. Com um valor facial de cinco euros, a peça de coleção foi lançada numa versão normal, em cuproníquel e outra em prata, com discos de plástico reciclado encravados no centro, através de uma tecnologia desenvolvida no Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, da Universidade do Minho.

O desafio para conceber a moeda foi feito a alunos dos segundo e terceiro ciclos das escolas da Guarda pela Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) em parceria com o Município. "Comecei por desenhar o planeta Terra, com as cidades. Depois desenhei as nuvens, a chuva e os raios, para representar as alterações climáticas", contou Tiago ao JN. "Não esperava vencer, até porque havia trabalhos muito bons", disse.