Aluno e professores da Guarda desenvolvem aplicação que avalia risco de contágio

Uma equipa de especialistas nacionais e internacionais, que inclui um aluno e dois professores do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), desenvolveu uma tecnologia que permite verificar o risco de contágio pela Covid-19 em espaços públicos e privados.

Pedro Gomes, mentor e coordenador do projeto, explica que a aplicação "Camlion" (Camera Learning Vision) se destina a ser usada "por entidades públicas e privadas, que tenham fluxo de pessoas no seu espaço". "O objetivo é a deteção de comportamentos de risco e a combinação dos mesmos com variáveis ambientais e geográficas, de forma a conseguir determinar precisamente o risco de contágio naquele local", afirmou o responsável, esta quarta-feira.

De acordo com Pedro Gomes, de 22 anos, residente na Covilhã e aluno do curso de Cibersegurança no IPG, o sistema "Camlion" é "compatível com qualquer dispositivo de recolha de imagem digital fixo (câmaras de segurança e câmaras fixas) e pode ser instalado de forma simples nos edifícios existentes".

