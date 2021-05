Aniversário do JN celebrado na Guarda com concerto da Opus Pausa

Madalena Ferreira Hoje às 08:11 Facebook

"Opus Pausa" é filha da covid e já tem 47 músicos. Dois grupos atuam este sábado na igreja da Misericórdia.

O Quinteto de Sopros do Vale e o Quarteto de Cordas atuam este sábado, às 16 horas, na igreja da Misericórdia da Guarda. O concerto, em parceria com a Câmara, assinala os 133 anos do "Jornal de Notícias" (JN). Os dois grupos foram recrutados pela Autarquia junto da Plataforma Opus Pausa, que agrega 46 músicos do distrito da Guarda.

"Facilitamos o contacto e, ao mesmo tempo, divulgamos a existência dos músicos da região", explicou Rita Miragaia, cofundadora da plataforma que não cativa nem exige qualquer valor aos músicos associados.

Rita Miragaia está a concluir a licenciatura em guitarra clássica, em Vigo, na Galiza, e é estudante Erasmus em Estugarda, na Alemanha. A antiga aluna do Conservatório de Música de São José da Guarda protagoniza, com outra guitarrista, atualmente em Londres, um projeto musical conjunto. Em março, quando a pandemia forçou o regresso a casa, Rita Miragaia e os amigos perceberam que havia muitos músicos "perdidos" e sem concertos agendados. A plataforma Opus Pausa nasce três meses depois, em junho, e passa a ser uma espécie de incubadora de artistas unidos pela música e pela região. Foi também assim que, a pedido da Biblioteca Eduardo Lourenço, Luís Salomé dirigiu a composição de obras inspiradas em autores da Guarda, que serão apresentadas em concertos ainda por agendar.

Já o concerto deste sábado decorrerá à margem da programação da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027, sem que o presidente da Câmara o afaste da estratégia global do município. "Houve uma coincidência de interesses", afirmou Carlos Chaves Monteiro. "O JN é um órgão de informação nacional que valorizamos, tal como os recursos locais que aqui desenvolvem a sua atividade", justificou o autarca.

"A cultura é um eixo estratégico no desenvolvimento dos povos, mas pode e deve ser também uma forma de desenvolvimento económico dos territórios. Daí a nossa a sensibilidade para evidenciar o talento e a capacidade das coletividades".

Inauguração

Homenagem ao professor Eduardo Lourenço

No ano em que o Centro de Estudos Ibéricos (CEI) celebra 20 anos, é prestada homenagem a Eduardo Lourenço (1923-2000), mentor e diretor honorífico, com a inauguração de um memorial na sede onde estão expostos prémios, diplomas e condecorações que o professor legou à Guarda. João Pedro Cochofel desenha a medalha comemorativa e a Gravura "Heterodoxias".