Casa da Sagrada Família vence prémio solidário do Clube Escape Livre

A Casa da Sagrada Família, na Guarda, foi a vencedora, este ano, do Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques. A iniciativa partiu do Clube Escape Livre.

O prémio foi instituído em 2014, como forma de assinalar o aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050 e este ano foi contemplada a candidatura da Casa da Sagrada Família da Guarda, sendo o montante destinado à aquisição de uma caldeira a pellets de grande dimensão, necessária ao conforto térmico dos utentes, devido às características do edifício onde a instituição funciona.

A Casa da Sagrada Família acolhe 16 crianças e jovens, entre os 12 e os 19 anos, uma delas em apartamento e regime de autonomia, em situação de fragilidade social e privadas do meio familiar normal.

Para a diretora da Casa da Sagrada Família, Irmã Fátima Vieira, "apoiar e trabalhar com crianças e jovens exige uma constante melhoria das condições que oferecemos. Nesta altura de especial desafio a nível mundial surge uma boa notícia".

Este ano, a iniciativa recebeu 12 candidaturas de IPSS da Guarda, que apresentaram projetos diversos, desde a aquisição de materiais essenciais ao seu funcionamento à construção ou remodelação de estruturas de apoio aos utentes.

Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, salientou que "este ano, o Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques tem ainda mais valor. Sabemos que perante a atual situação de pandemia, estas instituições sentem redobradas dificuldades a todos os níveis e, mais do que nunca, acreditamos que faremos sorrir os seus utentes".

Para Bernardo Marques, gerente da empresa TBM, patrocinadora do prémio desde 2017, "é com orgulho que continuamos associados a esta iniciativa da Cápsula do Tempo. Temos a noção da nossa responsabilidade social ao empregar 350 trabalhadores, mas quisemos ir um pouco mais longe nesta ação simbólica, mas importante, de apoiar também uma IPSS do concelho da Guarda. Como tal, este é um projeto ao qual queremos dar continuidade no futuro. Desejamos que neste ano especial, por todas as condicionantes da pandemia, este prémio possa ser um acrescido conforto à instituição vencedora."

O Prémio Solidário TBM é entregue simbolicamente esta terça-feira, Dia Mundial do Sorriso.

Cápsula do Tempo

A Cápsula do Tempo Guarda 2050 foi uma das ações que assinalou os 40 anos do Programa Escape Livre, o mais antigo programa de rádio sobre o mundo automóvel em Portugal, a emitir na Rádio Altitude.

A cápsula foi enterrada no dia 1 de julho de 2013, junto à Torre de Menagem, e preserva os testemunhos, fotos e objetos de 40 personalidades de diversas áreas profissionais, sobre o presente e o futuro da Guarda e da região. A sua abertura deverá acontecer a 1 de julho de 2050.

Até lá, é objetivo assinalar cada aniversário com diversas iniciativas que promovam o debate e divulguem a região. São atuais parceiros no projeto o Clube Escape Livre, o Instituto Politécnico da Guarda, a Rádio Altitude, a Transportes Bernardo Marques, a SPAL, a ROAMER e, institucionalmente, a Câmara Municipal da Guarda e a Junta de Freguesia da Guarda.