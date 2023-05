Clássicos portugueses vão ligar a Guarda a Salamanca

Uma caravana, que se prevê numerosa, de automóveis clássicos e desportivos, sai para a estrada, de 16 a 18 de junho, na Classic Cars Tour, que ligará a Guarda à cidade espanhola de Salamanca. A organização é do Clube Escape Livre, da Guarda, e conta com o apoio de diversos municípios da região.

A quarta edição do Classic Cars Tour vai passar por Trancoso, Mêda, Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo e Almeida, Ciudad Rodrigo e Salamanca, municípios que apoiam a organização. O programa culmina com uma visita ao Museu de la Historia de la Automocion de Salamanca.

O primeiro dia (sexta-feira) está reservado para uma visita encenada ao Centro Histórico da Guarda, a cargo da associação Hereditas, antecedendo uma prova de vinhos na Comissão Vitivinícola da Região da Beira Interior e a partida para Trancoso.

No sábado a caravana passará por Mêda até chegar ao Museu do Côa de onde, após visita, seguirá para o Centro de Interpretação da Batalha de Figueira de Castelo Rodrigo. Dali os clássicos rumam a Almeida, Vilar Formoso até chegarem à Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo, onde os participantes serão recebidos no Ayuntamiento, com o dia a terminar em Salamanca.

A manhã do último dia do Classic Cars Tours será de receção na Plaza Mayor pelo Ayuntamiento de Salamanca, antes da visita ao Museu de la Historia de la Automacion e do almoço no Palácio Fonseca, que marca o fim do evento.