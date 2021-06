Clube Escape Livre leva neve da Serra da Estrela até Lisboa

Reis Pinto Hoje às 15:24 Facebook

O Clube Escape Livre, a Toyota e a Marinha do Tejo, em estreita colaboração com o Turismo Centro de Portugal, vão recriar, em agosto, uma tradição secular que começou em 1614, que é levar neve da Serra da Estrela até Lisboa.

A ideia original partiu de Carvalho Rodrigues, cientista natural de Casal de Cinza, na Guarda, e foi abraçada pelo Clube Escape Livre, que tem sede naquela cidade. "Há medida que se desvendava o novelo desta tradição secular, mais certeza tínhamos que não podíamos recuar deste desafio", afirmou Luís Celínio, presidente do clube.

A iniciativa, que vai decorrer nos dias 4 e 5 de agosto, recria a tradição, iniciada em 1614, que consistia em levar neve até à Corte, em Lisboa, para que o rei pudesse ter bebidas frescas e gelados nos meses mais quentes do ano.

A neve era cortada na Serra da Estrela e depositada em "geleiras", que mais não eram buracos ou poços onde não chegava o Sol, para depois ser transportada para a capital em burros e cavalos até Vila Velha de Rodão ou outras portas do Tejo e a partir daí transportada de barco para Lisboa.

A neve era entregue a sua Majestade e depois distribuída aos almocreves para que os comerciantes a vendessem como gelado também aos lisboetas.

Todos os anos tinham de ser transportados para a capital entre 450 a 600 quilos de neve por dia, para o rei "tomar neve", ou seja, derreter a neve e beber a água fresca.

Colaboração com a Toyota

Em agosto a comitiva irá ser recebida na Serra da Estrela ao fim do dia 4, onde também já estará a nova estrela da Toyota, a pickup Hilux Invincible, o veículo oficial desta iniciativa e que irá transportar a neve pelos trilhos fora de estrada até ao seu destino.

Para Ricardo Amaral, diretor de Comunicação, Marketing e Produto da Toyota "é com muito gosto que nos associamos a este evento. O Escape Livre é um parceiro com provas dadas, tal como a nossa Hilux, que pelas suas características de robustez e fiabilidade foi a escolha natural para superar este desafio".

Depois de ser recolhida a neve, no dia 5 de Agosto, será transportada pelos antigos trilhos da montanha nos modernos "cavalos" da novíssima Hilux Invincible até à Moita, onde a caravana pernoita para, no dia seguinte, embarcar nos barcos da Marinha do Tejo até ao Cais das Colunas, em Lisboa, onde, como antigamente, será entregue aos representantes oficiais do país e posteriormente aos comerciantes para que a possam distribuir nos seus estabelecimentos.