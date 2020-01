Clube Escape Livre vai "Dar neve a Lisboa"

Reis Pinto Hoje às 17:28 Facebook

O Clube Escape Livre da Guarda vai recriar, em agosto, a tradição secular do transporte de neve (gelo) da Serra da Estrela para Lisboa, que permitiu que os reis pudessem saborear gelados ou bebidas frescas nos meses mais quentes. A iniciativa foi revelada durante a apresentação das atividades do clube para este ano.

A tradição vai ser retomada após uma sugestão do cientista Carvalho Rodrigues, natural de Casal de Cinza, no concelho da Guarda, e, segundo Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, a ideia da organização é "recriar aquilo que acontecia em 1700", em que havia transporte de neve da Serra da Estrela até ao Cais das Colunas, em Lisboa, "para dar, nomeadamente a sua majestade, o rei, e depois também para ser vendida como gelado".

A neve será transportada de jipe até à Moita e transferida para barcos da Marina do Tejo até ao Cais das Colunas, onde é desembarcada.

Mas o programa de atividade do Clube Escape Livre vai começar já no próximo mês, com a festa de homenagem aos pilotos da Guarda, a decorrer no Teatro Municipal da Guarda, no dia 8.

Em março, de 13 a 15, o todo terreno faz a sua habitual estreia com o Raid do Bucho e Outros Sabores, o passeio gastronómico que este ano estende o seu percurso entre a Guarda, a serra da Estrela e a Freineda.

Em abril, o destino de duas dezenas de equipas é Marrocos, com o 4º Off Road Bridgestone / First Stop Marrocos. A aventura decorre de 25 de Abril a 3 de maio.

Destaque-se, nos dias 22 e 23 de agosto, o regresso a Pinhel da velocidade e das derrapagens, em mais uma prova do Campeonato de Portugal de Drift e a atribuição da Taça Internacional de Drift, com pilotos estrangeiros.

As atividades estendem-se, com uma regularidade mensal, até novembro, com a quarta edição do Raid TT Vinhos da Beira Interior, no ano que Pinhel, anfitrião do evento, é Cidade do Vinho.

"O ano de 2020 pretende seguir a estratégia adotada nos anos anteriores, nos quais a satisfação dos nossos participantes, o reconhecimento e o sucesso do Clube foram os nossos melhores créditos. Este ano teremos mais um ano de intenso trabalho pela frente. Desejamos continuar a mostrar resultados merecedores desse reconhecimento, e continuar a ser uma bandeira de divulgação da Guarda e das regiões que selecionamos para os nossos eventos", sublinhou Luís Celínio.