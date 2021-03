Clube Escape Livre vai ligar a Guarda ao Alentejo

RP Hoje às 11:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Clube Escape Livre está a preparar mais uma rota automóvel, que dará a conhecer "o menos conhecido" e "o mais importante" da EN 18, que liga a Guarda a Ervidel, Alentejo.

A iniciativa insere-se no projeto Rotas de Portugal, que o Clube Escape Livre, da Guarda, vai iniciar este ano envolvendo as principais estradas relacionadas com a cidade mais alta do país.

O projeto do Escape Livre começa com a EN 18, que tem o seu quilómetro zero quase no centro da Guarda e o seu último quilómetro, o 388, em Ervidel, no Alentejo.

"Ao longo destes 388 quilómetros há, naturalmente, cidades, há aldeias históricas fantásticas, temos os vinhos da Beira Interior e do Alentejo, temos um percurso com estrada de montanha e de planície. Temos uma série de fatores que eu acho serem determinantes para que, quem gosta de conhecer Portugal, possa ter como tema uma estrada nacional", afirmou o presidente do clube, Luís Celíneo.

Este passeio vai envolver outras câmaras municipais situadas ao longo do percurso, "que também estão interessadas em apoiar este projeto e marcar no seu concelho o quilómetro da estrada que o percorre", referiu.

"Enquanto não regressamos às atividades de todo o terreno turístico e às provas desportivas [devido ao covid-19],temos estado a trabalhar em outros projetos", concluiu Luís Celíneo.

O Clube Escape Livre, fundado em 1986, teve na sua génese o programa Escape Livre, criado a 13 de fevereiro de 1973 e considerado o mais antigo programa de rádio dedicado ao automóvel em Portugal.