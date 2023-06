Corrida dos Campeões leva milhares à Guarda

A cidade da Guarda vai acolher, nos dias 8 e 9 de julho, mais uma edição do Guarda Racing Days, uma prova que reúne pilotos de todas as disciplinas do desporto automóvel, das pistas ao todo-o-terreno, passando pelos ralis. Destaque, este ano, para Daniela Lopes, a primeira mulher a participar no evento, num Peugeot 206 GTI.

Conhecida como a "Corrida dos Campeões" a prova é organizada pela Câmara Municipal da Guarda e Clube Escape Livre, e utiliza um percurso desenhado na encosta junto ao Hotel Versatile, com cerca de 1,5 quilómetros, muito técnico, com diversas subidas e descidas, culminando no já famoso salto.

O trajeto é percorrido por duas vezes e este ano foi alvo de algumas alterações "sempre com o intuito de melhorar, primeiro, a segurança, depois, a espetacularidade do percurso", refere a organização.

Com as inscrições abertas até ao dia 3 de julho, o Guarda Racing Days conta já com 30 participantes, incluindo Miguel Barbosa, oito vezes Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno, "rookie" do ano no Dakar 2016 e Campeão de Portugal de Circuitos/GT, que vai correr numa Toyota Hilux T1+ do BP Ultimate Adventure Team , Miguel Barbosa. Ainda na mesma equipa, Luís Portela de Morais vai pilotar o não menos espetacular "buggy" OT3.

A Domingos Sport regressa à Guarda com três Mitsubishi Lancer Evo, para Paulo Ferraz, Ricardo Domingos e João Araújo e, ainda, com o piloto açoriano, Rui Borges ao volante de um Can-Am.

Com Rui Sousa, campeão do Mundo FIA de Bajas na categoria T2 e Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno, e Fernando Barreiros, campeão Ibérico de Todo-o-Terreno na categoria T2, a Prolama Competição apresenta-se na Guarda com as Isuzu D-Max.

A equipa Art of Speed também está de volta à prova com Renault Twingo, que serão pilotados por Frederico Luís, e também por Acácio Arinto, coordenador geral do Desafio Kumho Portugal, e Hermínio Loureiro, juntamente com o antigo secretário de Estado da Juventude e Desporto e autarca de Oliveira de Azeméis.

O tricampeão de Portugal de Ralis, Fernando Peres, vai levar à "Cidade Mais Alta" o bem preparado Mitsubishi Lancer Evo, assinalando.-se, ainda, a presença de António Pinto dos Santos com a Renault 4L que já andou pelo Mundial de Ralis e completou em 2022 o Rali Safari Classic.

A Guarda estará representada pelos pilotos António Matias, Diogo Caramelo, Tiago Cabral, Fábio Cruz e Francisco Carvalho, que vai estar ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo IX, regressando aos pisos de terra onde começou a sua carreira.

Neste momento estão inscritos 30 pilotos em todas as categorias destacando-se pela primeira vez na categoria Off Road a presença de dois carros de Kart Cross para José Silva e Kevin Saraiva.

Organização única no pais

Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, falando durante a apresentação da prova, sublinhou que o circuito, misturando terra e asfalto e num "anfiteatro natural que mescla a cidade com o ambiente rural, é único a nível regional".

"O município da Guarda apoia desde a primeira hora e continuará por muitos anos a apoiar uma iniciativa que atrai pessoas à cidade e à região, sendo importante na afirmação da Guarda como cidade do desporto", referiu o autarca.

Já Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, salientou que "corridas na cidade é o que o Escape Livre pretende com o Guarda Racing Days". "E se temos os habitantes da cidade a poderem ir a pé até à pista, temos também público que se desloca de vários pontos do distrito e do país para assistir. Vão estar presentes milhares de pessoas espalhadas pela encosta da pista e os pilotos já inscritos garantem muita competição", enfatizou.

As inscrições continuam abertas até dia 3 de julho e a lista final de inscritos será publicada a 5 de julho.