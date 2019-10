Doente oncológico sem operação há quatro meses por falta de equipamento

Madalena Ferreira Hoje às 13:16 Facebook

Utente da Guarda esperava por cirurgia há quatro meses depois de lhe ter sido diagnosticado cancro do cólon.

Um doente oncológico de 70 anos, residente no concelho da Guarda, foi mandado para casa há oito dias, sem ser operado no hospital da Guarda, por falta de uma torre de laparoscopia adequada.

O idoso, ex-emigrante, e com a mulher acamada e dependente por conta de outro problema oncológico, deu entrada no hospital dois dias antes de fazer a cirurgia, uma hemicolectomia que remove parte do intestino, para ser submetido à habitual preparação intestinal, e, acabou por ser confrontado com a impossibilidade de ser operado.