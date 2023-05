Erro técnico deixa famílias da Guarda sem desconto no IMI

Algumas famílias da Guarda não tiveram acesso ao IVA reduzido, conforme havia sido aprovado no final de 2022, confirmou, esta quarta-feira, ao JN, Sérgio Costa, presidente da autarquia. Garante que o lapso foi comunicado à Administração Tributária, que mostrou abertura para corrigir a situação, de forma a que os visados sejam ressarcidos. O PSD local acusa, no entanto, o Executivo de de "desorientação" e "desgovernação", considerando que "são lapsos a mais".

O IVA reduzido para famílias foi aprovado em novembro pela Câmara por unanimidade e, no mês seguinte, pela Assembleia Municipal. No entanto, este mês os avisos de pagamento do respetivo imposto chegaram sem qualquer desconto, situação que decorreu de "erro técnico" na comunicação à Autoridade Tributária, segundo Sérgio Costa, presidente do executivo municipal.

Ao JN, o autarca afirma que logo que se apercebeu do erro, chamou "o técnico à razão" e os serviços contactaram a Autoridade Tributária solicitando a correção necessária, de forma a que as famílias possam ser ressarcidas.