Escape Livre comemora 50 anos com emissão de 24 horas

Começa esta sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Altitude, uma maratona radiofónica de 24 horas, que marca o início das comemorações dos 50 anos do Escape Livre, único programa de rádio dedicado ao automóvel que, a partir da Guarda, se mantém no ar desde 1973. Um livro, um postal e selo comemorativos dos CTT e um espetáculo no Teatro Municipal da Guarda, são outras das iniciativas previstas.

A "prova" radiofónica emula uma das mais famosas competições automóveis do Mundo, as 24 Horas de Le Mans, que ficaram gravadas na memória do fundador do programa e repórter da época, Luís Celínio.

"Na ocasião de celebrar 50 anos do Programa Escape Livre a ideia surgiu de forma imediata: realizar um programa na Rádio Altitude com 24 horas. Nasceu assim o "24 Horas de Escape Livre" que vai para o ar na frequência 90,9 FM a partir das 18 horas desta sexta-feira, com a "bandeira de xadrez" a ser mostrada às 18 horas de amanhã. Uma maratona de rádio que contará com a nova equipa do programa composta por Pinto Moreira, Luís Celínio e José Manuel Costa. Este último jornalista dedicado há muito ao universo automóvel e comentador na Sport Tv", referiu Luís Celínio.

As "24 Horas de Escape Livre" vão ser preenchidas com a história de meio século do programa e das suas iniciativas, entrevistas e algumas surpresas que serão reveladas ao longo da maratona.

Será ainda lançado um livro "Gala SPAL - 50 Anos do Programa Escape Livre" estará disponível no dia da gala (sábado) no Teatro Municipal da Guarda, mas também em www.escapelivre.com através de um QRCode que dará acesso ao download do mesmo.

Ainda amanhã, sábado, às 15.30 horas, na Loja dos CTT da Guarda será lançado um postal e um selo comemorativos do cinquentenário do Escape Livre, a que se seguirá, pelas 18 horas, na Igreja da Misericórdia, uma missa de Ação de Graças em memória de todos os colaboradores e amigos do programa.

No Centro Comercial La Vie, no centro da cidade, estará em exposição até ao dia 13 de fevereiro, Dia Mundial da Rádio, alguns dos objetos que celebram os momentos mais significativos dos 50 anos do programa Escape Livre.

O jornal "A Guarda" é outro vértice das comemorações, oferecendo um suplemento especial de quatro páginas, que está disponível na edição que foi para as bancas esta quinta-feira.

Este sábado, as Bodas de Ouro vão ser celebradas com a Gala SPAL, que decorrerá, a partir das 21 horas, no Teatro Municipal da Guarda, com a participação do ilusionista Luís de Matos, que já havia participado nas galas que celebraram os 35 e os 45 anos de emissões do Escape Livre.

Iniciativas

Ao longo dos 50 anos de vida muitas foram as iniciativas que marcaram a história do Escape Livre, como a criação do clube com o mesmo nome, a revista Escape Livre Magazine ou provas de consumo.

Uma delas, no entanto, vai perdurar até 2050. Trata-se da Cápsula do Tempo, enterrada no dia 1 de julho de 2013, junto à Torre de Menagem, na Guarda, que preserva os testemunhos, fotos e objetos de 40 personalidades da região. A sua abertura deverá acontecer a 1 de julho de 2050.

Teve como patrono Francisco Pinto Balsemão, do Grupo Impresa, que deixou a esperança de que "este acervo faça a ponte entre as duas gerações e enriqueça a memória deste momento".

Naquele dia foram fotografados quatro crianças e jovens, com idades entre os 19 meses e os 19 anos, e espera-se que em 2050, já com idades entre os 38 e os 56 anos, possam estar presentes na abertura da cápsula, e foi plantada uma árvore, "símbolo de crescimento e florescimento de ideias".

São parceiros no projeto o Clube Escape Livre, o Instituto Politécnico da Guarda, a Rádio Altitude, a Transportes Bernardo Marques, a SPAL, a ROAMER e, institucionalmente, a Câmara Municipal da Guarda e a Junta de Freguesia da Guarda.