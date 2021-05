Ex-secretário de Estado Jorge Barreto Xavier é candidato na Guarda

Madalena Ferreira Hoje às 19:49 Facebook

Jorge Barreto Xavier, ex-secretário de Estado da Cultura no Governo de Passos Coelho, aceitou o convite do atual presidente da Câmara da Guarda e encabeça a lista candidata à Assembleia Municipal nas listas de Chaves Monteiro.

Embora natural de Gôa, Índia, Jorge Barreto Xavier cresceu na Guarda no seio de uma família dedicada ao direito e à medicina. O professor universitário e programador cultural que foi secretário de Estado da Cultura, de 2012 a 2015, no governo de Pedro Passos Coelho, será o nome, que na ótica do autarca que concorre às eleições autárquicas pelo PSD, poderá ombrear com a atual Ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho, também ela candidata à Assembleia Municipal da Guarda, mas nas listas do Partido Socialista.

A governante será apresentada oficialmente na qualidade de candidata, tal como Luís Couto, que concorre à Câmara, em cerimónia agendada para o próximo dia 5 de junho, às 17 horas, e que, salvo mudanças de última hora, vai decorrer no Paço da Cultura da cidade. Antes, porém, está calendarizado o Conselho Nacional do PSD, o primeiro em oito meses, que irá realizar-se no próximo dia 4, às 21 horas, no Teatro Municipal da Guarda (TMG).