Ex vice-presidente da câmara da Guarda concorre como independente

Sérgio Costa moveu a peça que faltava para aumentar a incógnita sobre o resultado da discussão autárquica deste ano no concelho da Guarda.

Atual vereador sem pelouros e ex vice-presidente do município Sérgio Costa anunciou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que se demitia da liderança da comissão política concelhia para liderar uma candidatura independente nas eleições autárquicas de setembro ou outubro deste ano.

"A partir deste momento serei um homem livre(...) e apresentarei uma plataforma independente que irá candidatar-se à Câmara Municipal da Guarda", revelou ao mesmo tempo que será também, a partir de agora o vereador independente no executivo municipal a que chegou em 2013 sob a liderança de Álvaro Amaro. "Esta candidatura não é contra ninguém, é sim pela Guarda, pela futuro da Guarda", afiançou, lembrando que, "num golpe de teatro" e ao arrepio da decisão dos órgãos concelhios, a distrital do PSD apresentou aos órgãos nacionais o nome de Carlos Chaves Monteiro para candidato do partido. Foi no entanto o momento da clarificação que obrigou Sérgio Costa e os seus apoiantes a avançar para a candidatura independente agora anunciada.

Água e azeite

Com a saída de Álvaro Amaro para o Parlamento Europeu, Carlos Chaves Monteiro assumiu a presidência da Câmara e Sérgio Costa a vice-presidência. Não tardou, no entanto, que viessem a público as diferenças entre ambos, particularmente em junho do ano passado quando o "verniz estalou" de vez e o sucessor do deputado europeu deixou o parceiro de executivo sem pelouros.

"Não havia lealdade institucional", referiu Chaves monteiro à data. Desde então, Sérgio Costa participa nas reuniões de câmara vincando as suas posições e acentuando as diferenças que o separam do atual presidente sobre a estratégia de futuro para o concelho.

Ministra do Trabalho vai a jogo

A par de Carlos Chaves Monteiro, que concorre pelo PSD, do independente Sérgio Costa e de Francisco Dias, que lidera uma candidatura pelo "Chega", o Partido Socialista candidata o diretor da cadeia da Guarda Luís Couto. Ainda nenhuma das candidaturas divulgou a composição das respetivas listas, mas já se sabe que Ana Mendes Godinho será "o trunfo" para a Assembleia Municipal da Guarda.

Nem Luís Couto, nem a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmam a entrada da governante na corrida, mas, soube o JN junto de fonte próxima da candidatura, que ambos serão apresentados publicamente ainda este mês.