Finanças da Guarda encerram devido a caso de covid-19

Madalena Ferreira Hoje às 23:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção Distrital de Finanças da Guarda fechou, esta quarta-feira, depois de um funcionário ter testado positivo à covid-19.

O serviço, localizado no antigo quartel da cidade, já tinha a esmagadora maioria dos funcionários em teletrabalho, mas os dez ou 12 que desempenhavam funções presencialmente, nomeadamente no atendimento ao público, foram forçados a permanecer em casa.

Ficaram em isolamento para testagem e também para se proceder à desinfeção do edifício, que vai acontecer, previsivelmente, no sábado. Já depois do primeiro teste positivo na Direção de finanças, houve um segundo trabalhador, neste caso do serviço de inspeção, que também confirmou ter contraído o vírus.

O JN apurou que, na próxima segunda-feira, dia em que deverá entrar em vigor o segundo período do estado de emergência, o atendimento ao público volta a ser assegurado com funcionários que a Autoridade Tributária mantinha em teletrabalho. Como se trata de um serviço público, o segurança está na instituição mas não há ninguém que assegure o expediente.