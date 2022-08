Fogo na Guarda dado como dominado

JN/Agências Hoje às 08:50, atualizado às 09:22 Facebook

O incêndio que deflagrou na tarde de sábado no concelho da Guarda foi dado como dominado às 7.19 de hoje, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

"Foi dado como dominado, agora as equipas dos bombeiros vão-se manter no local, com a vigilância muito apertada, para evitar qualquer reacendimento que é normal que surja", disse, por seu turno, à Lusa o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa.

Para o autarca "é fundamental" ter "muitas equipas no local" devido aos reacendimentos e também "por causa dos ventos".

"Ontem [sábado] quando começou o incêndio, pouco antes, o vento estava a começar a soprar com intensidade, por isso é que aconteceu o que aconteceu. Hoje a previsão é muito mais reduzida, mas já sabemos que nestas coisas, de vez em quando, as previsões também falham, por isso é importante ter muita gente no local sempre pronta para atacar qualquer reacendimento", frisou.

O comandante dos bombeiros da Guarda, António Pereira, adiantou à Lusa que "foi uma noite de muito trabalho, árduo, mas agora, principalmente no flanco direito, na direção de Mizarela, uma zona de muitas escarpas e difícil acesso, há o apoio dos meios aéreos para ajudar a eliminar os pontos quentes".

De acordo com informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio, que deflagrou em Mizarela, pelas 15:36, teve duas frentes ativas: uma para Mizarela e a outra para Vila Cortês e está a ser combatido por 420 operacionais apoiados por 121 viaturas e dois meios aéreos.

O alerta em Aldeia Viçosa foi dado pelas 15:36 de sábado e, quase de imediato, foram evacuadas a praia fluvial de Aldeia Viçosa e a povoação de Soida.

O incêndio levou também à retirada de um grupo de campistas de 60 pessoas do parque de campismo de Mizarela que foram levados para a Guarda.