Fuga de gás causa quatro feridos na Guarda

JN/Agências Ontem às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma fuga de gás numa habitação do centro histórico da Guarda provocou, esta quarta-feira, quatro feridos ligeiros, segundo fontes dos bombeiros e da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para uma fuga de gás de garrafa, numa habitação situada na Rua da Trindade, na parte mais antiga daquela cidade, foi dado pelas 20.30 horas.

"A intoxicação por gás de garrafa causou quatro feridos ligeiros, que foram transportados para o hospital da Guarda [Hospital Sousa Martins]", disse a fonte à agência Lusa.

Uma fonte do corpo de bombeiros da Guarda disse à Lusa que os feridos, três mulheres e um homem, apresentavam "sintomas de intoxicação ligeira", relacionados com "mal-estar e indisposição".

Quando os bombeiros chegaram ao local "as quatro vítimas estavam no exterior" da residência, acrescentou. Ainda de acordo com a mesma fonte, a fuga de gás verificou-se numa garrafa que alimentava um esquentador.

Estiveram no local 16 elementos e sete veículos dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da PSP e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Sousa Martins, indicou o CDOS.