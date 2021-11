Guarda: Oftalmologia volta a aceitar doentes após dois anos de espera

Madalena Ferreira Hoje às 20:11 Facebook

Falta de diretor no serviço, agora em contratação, impedia Unidade de Saúde Local da Guarda de agendar cirurgias e tratamentos.

Os doentes oftalmológicos da área abrangida pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda já podem inscrever-se na instituição para cirurgia da especialidade. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração no passado dia 4, por ter havido "contratação de médicos oftalmologistas" e, assim, ter sido ultrapassada "a inexistência de recursos humanos que impedia a constituição de equipas para a realização de atos cirúrgicos ou equiparados". Desde fevereiro de 2020 que a ULS não tem cirurgias ou tratamentos oftalmológicos.

Por enquanto, só é conhecida a contratação recente de um médico que vai semanalmente de Portalegre e que, ainda sem contrato publicado oficialmente, presta algumas horas no Hospital da Guarda e o reingresso de outro, mas, de acordo com o presidente João Barranca, "estão a ser ultimadas conversações para a entrada de mais especialistas no serviço".