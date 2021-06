Guarda paga segunda noite aos turistas e atribui desconto em refeições

JN/Agências Hoje às 10:48 Facebook

A Câmara Municipal da Guarda vai pagar a segunda noite aos turistas que visitem o território a partir de 1 de julho e atribuir 10 euros de desconto em refeições nos restaurantes locais, anunciou o município.

Com a campanha "1056 Noites Altas", que tem a duração máxima de nove meses, a autarquia presidida por Carlos Chaves Monteiro pretende apoiar as unidades de hotelaria e de restauração do concelho, e ajudar os empresários na retoma da iniciativa turística.

"É mais um projeto que o município desenvolve para defender a economia local, também o seu poder de atração de turistas e, com isso, apoiar os equipamentos hoteleiros, os hotéis da Guarda. Assim, no sentido de promover aqueles que procuram a Guarda e que dormem cá uma noite, nós damos uma segunda noite para continuarem a ficar no território", disse hoje o presidente da Câmara à agência Lusa.

Segundo o responsável, a este apoio acresce a atribuição de um 'voucher' de 10 euros, para que os mesmos turistas o descontem em refeições realizadas localmente.

Carlos Chaves Monteiro considera tratar-se de uma medida "da maior importância" para ajudar os restaurantes, os hotéis e as unidades de alojamento local a ultrapassar as dificuldades económicas provocadas pela pandemia.

Apesar de o setor do turismo na região ter registado uma maior procura por turistas nacionais durante a pandemia causada por covid-19, o autarca da Guarda pretende que, nos próximos meses, os visitantes permaneçam mais tempo no território e ajudem a economia local.

"E, por isso, esse reforço de uma noite [oferecida a todos os turistas que efetuem uma reserva num alojamento], mais um 'voucher' da refeição de 10 euros. Penso que estão reunidos os ingredientes necessários para [o município da Guarda] poder continuar a apoiar o setor turístico, equipamentos hoteleiros e restauração e, com isso, aumentar o poder de atração de turistas, de famílias, ao nosso território", declarou.

A campanha "1056 Noites Altas" tem a duração máxima de nove meses (irá decorrer entre os dias 01 de julho de 2021 e 31 de março de 2022), sendo que as medidas serão renovadas de três em três meses, segundo o presidente da autarquia.

O primeiro período da campanha decorrerá entre 01 de julho e 30 de setembro.

Ainda de acordo com o autarca, a Câmara Municipal da Guarda vai disponibilizar uma verba de cerca de 62 mil euros para a iniciativa, sendo que 50 mil euros são destinados às unidades hoteleiras e de alojamento existentes no território e cerca de 12 mil euros para os restaurantes aderentes.