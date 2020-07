Guarda promove animação de verão ao ar livre

Hoje às 16:10 Facebook

O município da Guarda vai promover a iniciativa "Isto (não) é um festival!", a partir desta sexta-feira e até ao dia 4 de outubro. O programa de animação de verão inclui atividades itinerantes e ao ar livre, em diversos locais da cidade.

A iniciativa integra um programa de animação urbana multidisciplinar e vai ter o espaço público como palco principal, assim como varandas e jardins, seguindo as recomendações de segurança exigidas pela Direção-Geral da Saúde devido à pandemia causada pela covid-19. De acordo com a Câmara Municipal da Guarda, o programa é "bastante eclético" e inclui teatro, música, cinema, arte pública e animação de rua.

De acordo com a autarquia, "as propostas de verão deste ano englobam o «Música sobre rodas - Trio Elétrico», que vai circular com bandas locais a oferecer concertos itinerantes um pouco por todo o centro urbano e bairros da cidade", de 23 a 30 de julho. O projeto "Música sobre rodas" envolve as bandas Cem Ensaios, Sexta-feira Santa, Contraband, Prós e Contras, Vozes de Burro não Chegam ao Céu, Red Mustang, Volta e Meia e Remexido.

