Guarda Racing Days: emoção chega à cidade mais alta do país

O Guarda Racing Days, um evento único no panorama automobilístico nacional, chega à terceira edição, que decorrerá nods dias 2 e 3 de julho. A prova, disputada num anfiteatro natural localizado perto do centro da cidade, junta veiculos de competição de diferentes categorias, numa parceria entre o Clube Escape Livre e a Câmara Municipal da Guarda.

A competição mistura pisos (asfalto e terra) e subidas e descidas de cortar a respiração, num percurso onde não faltam zonas técnicas feitas de travagens fortes e acelerações intensas culminando com o já famoso salto.

Esta fórmula simples tem atraído pilotos de renome nacional à cidade da Guarda e já estão confirmados alguns nomes importantes da competição automóvel.

Assim, na categoria de Ralis vão estar presentes pilotos como Miguel Correia, jovem talento que venceu este ano a sua primeira prova e ocupa o segundo lugar no Campeonato de Portugal, Pinto dos Santos, o homem que levou a Renault 4L ao Mundial de Ralis, Joaquim Bernardes, da Manaiacar que corre com o Renault Clio R5 com que participa no Campeonato Start de Ralis, Paulo Leite em Nissan e Pedro Duarte em Renault Twingo, da futura Super Fun Cup e também os pilotos da Guarda, Diogo Caramelo e Fábio Cruz, ambos em BMW E30.

Na categoria TT, destaque para Manuel Correia, em Mitsubishi, Fernando Barreiros, em Isuzu, Hugo Rodrigues, em Toyota, e Armindo Rodrigues, em Suzuki. Nos sempre espetaculares SSV (Single Seat Vehicle) sublinhamos a presença de Nuno Rodrigues e Pedro Ferreira.

Na categoria de Off Road, marcarão presença Alexandre Borges vencedor do primeiro Guarda Racing Days e António Matias, piloto da Guarda com mais anos em competição.