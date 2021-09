Guarda Racing Days gerou retorno de 2,15 milhões de euros

RP Hoje às 11:13 Facebook

O "Guarda Racing Days", uma prova organizada pelo Clube Escape Livre, que, em julho, juntou quatro categorias de automóveis - Ralis; Todo-o-Terreno, Off Road e SSV - gerou um retorno para a região da Guarda de 2,15 milhões de euros.

O impacto mediático e o retorno gerado pelo "Guarda Racing Days", organizado pelo Clube Escape Livre em parceria com a Autarquia, foi analisado pela empresa Cision, concluindo-se que 12,4% da população portuguesa esteve exposta à mensagem e o retorno financeiro atingiu os 2.150.142 euros.

Contas feitas, 12,4% da população portuguesa esteve exposta à mensagem com a imprensa portuguesa a publicar 170 notícias sobre o "Guarda Racing Days" e a televisão a emitir 158 notícias. Com cada cidadão português a ser impactado com a mensagem, em média, quatro vezes, o retorno total foi de 2.150.142 euros!

O evento, que contou com cerca de três dezenas de pilotos de Ralis, Todo-o-Terreno, Off Road e SSV (veículos monolugares) teve uma quota de cobertura de 52% na imprensa e 48% na televisão.

Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, da Guarda, sublinhou que os dados recolhidos pela Cision assinalam "um trabalho continuo de 35 anos, assinalados a 12 de setembro, com uma equipa pequena, mas empenhada de colaboradores que foram construindo a imagem forte e de prestígio que temos".

"Nas provas inscritas na FPAK [Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting] o objetivo é não só o êxito desportivo, sempre alcançado, como uma boa cobertura mediática e a contribuição para a economia local. E se o Guarda Racing Days apresenta estes magníficos resultados, também é verdade que o Slalom de Castelo Rodrigo e o Drift de Pinhel representam, também segundo a Cision, centenas de milhares de euros de retorno. Vamos, por isso, continuar a trabalhar com confiança redobrada aproveitando para agradecer a todos os parceiros e patrocinadores", concluiu Luís Celínio.