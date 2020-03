Guarda recebe Workshops Internacionais de Turismo Religioso

Hoje às 16:39 Facebook

A cidade da Guarda vai receber, entre os dias 6 e 7 de março, sexta-feira e sábado, os VIII Workshops Internacionais de Turismo Religioso (WITR), que vão decorrer em simultâneo em Fátima.

Trata-se do mais importante certame de turismo religioso do país, que este ano volta a englobar a cidade da Guarda, bem como o seu património de herança judaica. Na cidade mais alta, a iniciativa vai decorrer nos dias 6 e 7 de março, sexta-feira e sábado, no Teatro Municipal da Guarda.

