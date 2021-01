Há 60 infetados num lar para pessoas com deficiência em Gouveia

Madalena Ferreira Hoje às 15:07 Facebook

O Lar Residencial da Associação de Beneficência Popular de Gouveia (ABPG) tem 49 dos 51 utentes e 11 dos 17 auxiliares com covid-19. Três dos infetados estão internados no Hospital da Guarda onde abriram mais 10 camas.

"É uma situação frustrante porque sempre tomámos todas as precauções", referiu o presidente da instituição. É o surto de maiores dimensões e na mais importante instituição social privada do concelho. Além de fazer reabilitação a doentes de todo o país, a exemplo do que acontece no Centro do Alcoitão ou no Hospital da Gala, Figueira da Foz, detém ainda uma Unidade de Cuidados Continuados.

A infeção por covid-19 afetou apenas o lar que acolhe pessoas portadoras de deficiência e que, de acordo com Luís Carrilho, " estão quase todas com sintomas ligeiros". Exceção para três utentes que foram internados no Hospital Distrital Sousa Martins. " O internamento mais recente aconteceu ontem a uma utente de 35 anos e os dois anteriores envolvem pessoas com 60 e 66 anos de idade", confirmou ainda Luís Carrilho.

A administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda abriu na quinta-feira mais 10 camas e elevou para 92 o número de camas em enfermaria destinadas a doentes covid. Foi preciso converter o local onde funcionava a Pneumologia do hospital para alargar a resposta covid, mas, dada a falta de equipamentos e profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, será preciso aguardar mais algum tempo para abrir as restantes 12 camas disponíveis.

Nas ultimas horas estavam internados 92 doentes, 80 em enfermaria e 12 na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) onde já não há qualquer margem para internamentos adicionais