Homem de 41 anos desaparecido na Guarda desde segunda-feira

Rui Ferreira, de 41 anos, saiu de carro, como habitualmente, e nunca mais regressou a casa.

A GNR está à procura de um homem de 41 anos residente na Guarda. De acordo com o tenente-coronel Cura Marques, as buscas, apoiadas por drones da PSP, estão a decorrer, neste momento, no concelho do Sabugal.

Na segunda-feira, Rui Ferreira saiu de casa, como habitualmente, para dar uma volta de carro, mas ao final do dia não regressou. De acordo com Carla Nascimento, comerciante na cidade, o irmão, portador de uma doença neurodegenerativa, entrou no carro de que depende para se movimentar, um Smart com a matrícula 69-NX-06, e ainda não foi localizado.

"Teve que acontecer alguma coisa porque o Rui, antes de sair, preparou as cassetes da medicação para as próximas duas semanas", disse Carla Nascimento ao JN.

A GNR encetou uma operação de buscas em redor da cidade, especialmente nos locais onde Rui Ferreira gostava de passear, nomeadamente junto às eólicas, nas traseiras do instituto politécnico da Guarda, e junto à barragem do Caldeirão. Já foi localizada a antena do telemóvel junto à localidade de Alfarazes, na periferia da cidade, mas do aparelho e do dono não há sinal. Amigos e familiares do homem desaparecido também ajudam nas buscas, agora no concelho do Sabugal.