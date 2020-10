Homem de 93 anos morre com covid-10 em lar no concelho de Celorico da Beira

Madalena Ferreira Hoje às 17:35 Facebook

Um idoso de 93 anos do lar de Fornotelheiro, concelho de Celorico da Beira, morreu este domingo no Hospital Distrital da Guarda.

Desce para 35 o número de doentes internados na instituição de saúde, sendo que três permanecem em cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia em março morreram 26 pessoas infetadas com o novo coronavirus na área de jurisdição da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. Seis óbitos, todos de utentes de lares, aconteceram na última semana.

O distrito assinala 420 casos ativos com particular incidência em Trancoso, Figueira de Castelo Rodrigo, Sabubal, Pinhel e no concelho da Guarda, que regista 240 casos, ou seja, mais de metade do total de infetados.

Só num dos lares de Santana de Azinha testou positivo mais uma utente e mais uma funcionária, elevando para 42 o número de casos. Há ainda 31 infetados na residência Sénior da Fundação João Bento Raimundo entre utentes e funcionários e cinco funcionários no lar da Vela, tutelado pela Santa Casa da Misericórdia da Guarda.