Homem morre após ser atingido com espalhador de estrume na Guarda

Um homem com 55 anos morreu, esta quarta-feira, numa aldeia do concelho da Guarda, em consequência de um acidente com uma alfaia de um trator agrícola, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil e da GNR.

"O senhor estava a trabalhar sozinho e a máquina - um espalhador de estrume -, atingiu-o, causando-lhe a morte", disse à agência Lusa o tenente-coronel Cura Marques, oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR da Guarda.

O alerta para a ocorrência, na localidade de Quinta de Cima, freguesia de Vila Fernando, concelho da Guarda, foi dado pelas 16.31 horas, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital da Guarda, acrescentou.

O acidente está a ser investigado por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, segundo o tenente-coronel Cura Marques.

Estiveram no local do acidente 11 elementos e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da GNR e da VMER, de acordo com a fonte do CDOS da Guarda.