Hospital da Guarda com lotação completa em cuidados intensivos

JN/Agências Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O hospital da Guarda esgotou, esta sexta-feira, a capacidade para internamento de doentes com covid-19 nos cuidados intensivos e tem apenas três camas disponíveis numa das três enfermarias, segundo fonte da Unidade Local de Saúde (ULS).

De acordo com informação disponibilizada à agência Lusa pela ​​​​​​​ULS da Guarda, presidida por João Barranca, o Hospital Sousa Martins faculta hoje 120 camas para internamento (incluindo 16 em cuidados intensivos) e estão 117 ocupadas, dispondo apenas de três camas livres em duas das três enfermarias para doentes com covid-19.

As duas unidades do Serviço de Medicina Intensiva Covid (SMI Covid e SMI Covid 2) estão com uma taxa de ocupação de 100%, com 12 e quatro camas ocupadas, respetivamente. A unidade de internamento Covid 1, com capacidade para 44 doentes, está também hoje com a lotação completa.

No hospital da Guarda estão disponíveis duas camas na unidade de internamento Covid 2 (com capacidade para 38 doentes) e uma cama na enfermaria Covid 3 (com capacidade para receber 22 doentes).

A fonte adianta que foi registado um óbito de um doente que estava internado na unidade de internamento Covid 2.

A ULS da Guarda foi esta semana contemplada com a oferta de 18 camas de articulação e elevação elétricas pela iniciativa Aconchegar, que vão equipar um novo espaço de internamento Covid-19, no Hospital Sousa Martins.

Fonte da instituição disse hoje à Lusa que as camas já se encontram no hospital e estão a ser montadas para que a nova enfermaria para doentes com coronavírus possa funcionar "o quanto antes".

PUB

A ULS da Guarda (que abrange 13 concelhos do distrito da Guarda, exceto o de Aguiar da Beira, que pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde do Dão - Lafões) gere os hospitais da Guarda (Sousa Martins) e de Seia (Nossa Senhora da Assunção), e também 12 centros de saúde e duas unidades de saúde familiar (A Ribeirinha, na cidade da Guarda e a "Mimar Mêda", na cidade de Mêda), abrangendo cerca de 142 mil habitantes.