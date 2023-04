Incêndio em armazém de materiais de construção mobiliza quase 70 operacionais na Guarda

JN/Agências Hoje às 18:31 Facebook

Cerca de 70 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou pelas 16.37 horas num armazém de materiais de construção civil em Porto da Carne, no concelho da Guarda, segundo fonte da proteção civil.

De acordo com uma fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda, pelas 17:50 as chamas estavam a ser combatidas por um total de 69 operacionais e 23 viaturas.

"O incêndio está ativo, mas confinado a uma zona do armazém onde se encontra material inflamável", disse a fonte à agência Lusa.

Segundo o Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, os meios que se encontram no terreno "já são suficientes" para dominar o incêndio.

Estão no local elementos de várias corporações de Bombeiros Voluntários da região (Guarda, Celorico da Beira, Famalicão da Serra, Trancoso, Vila Franca das Naves, Gouveia, São Romão e Seia), da proteção civil municipal da Guarda e da GNR.