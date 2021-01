Infetados na creche e jardim de infância elevam casos na Misericórdia de Pinhel

Madalena Ferreira Ontem às 23:34 Facebook

São já 61 os infetados com covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Pinhel. Este sábado, o provedor, Luís Manso, reportou a existência de 45 casos, 35 idosos e 10 funcionários, referindo-se apenas aos portadores do vírus no lar. Mas há mais casos ativos noutras valências da instituição.

O Relatório Epidemiológico a que o JN teve acesso ao fim do dia, mostra que só na estrutura residencial para idosos (ERPI) 38 dos 72 utentes estão infetados e quatro estão internados no Hospital Distrital da Guarda. Ainda no lar há 14 funcionários infetados. Em paralelo, há mais nove funcionárias infetadas, sendo que duas trabalham no jardim de infância, cinco na creche e outras duas na cozinha central. Na Unidade de Cuidados Continuados (UCC) e no Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) não há de momento qualquer caso de covid-19.

Na aldeia de Vila Ruiva, no concelho de Fornos de Algodres, há 12 idosos infetados entre 14 utentes que recebem apoio na Associação de Promoção Social. Inicialmente foram hospitalizados três idosos, mas agora só uma mulher, na casa dos 80 anos, continua internada.

Na mesma instituição, quatro das dez funcionárias também testaram positivo. Uma quinta colaboradora, tendo sintomas, entrou este sábado nas urgências Covid para efetuar o terceiro teste da temporada. Por enquanto o resultado ainda não é conhecido.

Ainda em Fornos de Algodres, há um outro surto ativo no lar do Centro Social da freguesia de Maceira onde já foi registado um óbito. De acordo com uma fonte contactada pelo JN, estima-se que haja pelo menos 40 utentes infetados, mas é por enquanto uma informação oficiosa.