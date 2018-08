Cadáver encontrado num carro incendiado na Guarda

Augusto Correia Hoje às 09:18 Facebook

Os bombeiros encontraram um cadáver no interior de um carro que ardeu em Pousadinhas, no concelho da Guarda, esta quinta-feira de manhã.

Chamados para combater um incêndio numa viatura, que chegou a propagar-se ao mato, os Bombeiros Voluntários da Guarda "depararam-se com um cadáver dentro do carro, quando deram as chamas por extintas", confirmou ao JN o comandante daquela corporação, Paulo Sequeira.

As autoridades foram chamadas ao local para investigar em que circunstâncias terá ocorrido esta morte. Não foi possível apurar ainda se a vítima é homem ou mulher.

Foram mobilizados para o combate às chamas, 14 elementos e quatro veículos.