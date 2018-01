Corrida a alta velocidade mata idosas no passeio

MADALENA FERREIRA Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Condutor suspeito de ter taxa de alcoolemia acima do permitido. Duas mulheres tinham ido à inauguração de casa mortuária.

Duas mulheres, com 71 e 78 anos, morreram atropeladas, ontem à tarde, quando seguiam no passeio, na Rua Cidade de Bejar, no centro da Guarda, e foram abalroadas por uma viatura que estaria no picanço com um condutor de uma moto-quatro, esmagando-as contra uma parede. O acompanhante do condutor sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhado para o Hospital da Guarda.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui