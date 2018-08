Fogo na Guarda com uma frente ativa mobiliza 243 operacionais

Hoje às 23:32 Facebook

Um total de 243 operacionais, apoiados por 71 viaturas, estão envolvidos no combate a um incêndio rural na zona de Benespera, no concelho da Guarda.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, pelas 22.50 horas, estava ativa "a frente sul [do fogo], que se dirige para [o concelho de] Belmonte".

"As outras frentes - uma no concelho da Guarda e outra no concelho do Sabugal - encontram-se dominadas, com algumas reativações, que são prontamente resolvidas" pelos meios no terreno, indicou.

A fonte do CDOS disse ainda à Lusa que não há habitações em perigo, porque as chamas, que avançam numa zona de difíceis acessos, "estão longe de todas as povoações".

O incêndio, que teve início pelas 18.18 horas de quarta-feira, foi dado como dominado esta quinta-feira de manhã, mas reacendeu-se e obrigou a um reforço de meios.