Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Para proteger a raça típica de ovelhas da Serra da Estrela e até melhorar a sua genética, "os produtores de ovelhas recebem uma ajuda de 34 euros por animal para apoiar a produção e o melhoramento da raça", confirmou o Governo.

Este valor é obtido pela soma de 19 euros por animal no âmbito geral da política Agrícola Comum (PAC) e mais 15 euros por ser uma raça autóctone, a ovelha bordaleira, adianta uma nota do gabinete do ministro da Agricultura.

Leia mais em asbeiras.pt