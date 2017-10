Homem morre ao fugir de incêndio

Hoje às 12:45, atualizado às 14:39 Facebook

Um homem, de 73 anos, foi encontrado morto, esta segunda-feira de manhã, em Terreiro das Bruxas, Sabugal, Guarda.

Segundo o JN apurou, a vítima terá tentado fugir a um incêndio provocado por uma queimada na zona e foi encontrada morta na zona onde deflagrou um incêndio florestal, na área da freguesia de Santo Estevão e Moita, no concelho do Sabugal. Tinha ido queimar silvas a uma propriedade, mas as chamas descontrolaram-se e o homem acabou por morrer quando fugia.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse que o homem foi encontrado por uma patrulha que se deslocou ao local do incêndio. "A patrulha encontrou-o num local para onde se tinha dirigido com um trator" agrícola, disse.

Pelas 14.30 horas, o corpo ainda estava no local.

O homem era taxista reformado e passava temporadas na freguesia de Santo Estêvão.

O incêndio deflagrou pelas 10.53 horas e envolveu no seu combate 24 homens e seis viaturas.