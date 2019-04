Incêndio destrói casa e desaloja três pessoas na Guarda

Hoje às 12:04 Facebook

Um incêndio urbano, que deflagrou esta madrugada na Póvoa do Mileu, na cidade da Guarda, destruiu uma casa de habitação e desalojou três pessoas, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o incêndio foi dado pelas 0.15 horas.

António Pereira, adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários da Guarda, disse à agência Lusa que as chamas destruíram "praticamente por completo" o interior da habitação unifamiliar constituída por rés-do-chão e primeiro andar.

"Quando as primeiras equipas [dos bombeiros] chegaram ao local, a casa estava completamente tomada pelas chamas", disse o responsável, indicando tratar-se de uma construção com o interior em madeira.

Segundo António Pereira, as chamas terão tido início, "provavelmente com algum descuido da lareira", localizada no rés-do-chão da habitação, mas as causas do incêndio estão a ser averiguadas pelas autoridades competentes.

Devido ao incêndio, as três pessoas que habitavam a moradia, uma mulher e duas filhas, (sendo uma ainda menor, que se encontrava ausente da habitação), foram realojadas pela Proteção Civil Municipal da Guarda, indicou a fonte.

Durante o combate às chamas os bombeiros assistiram no local uma das moradoras "por ansiedade", referiu o CDOS da Guarda.

Estiveram no local um total de 30 homens e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários da Guarda e da PSP, segundo a mesma fonte.