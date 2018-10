Hoje às 17:11 Facebook

Twitter

A Câmara Municipal de Manteigas vai organizar no próximo fim de semana, de 2 a 4 de novembro, o Festival de Outono para promover a gastronomia e todas as potencialidades e riquezas naturais do concelho.

O evento, a realizar na Praça Municipal da vila de Manteigas, inclui a realização de várias ações que pretendem captar visitantes para o coração da Serra da Estrela.

Leia mais em Jornal do Fundão