Morreu na ambulância após uma hora à espera de socorro

Um homem, de 29 anos, morreu na segunda-feira dentro de uma ambulância dos bombeiros, depois de aguardar mais de uma hora na estrada, por uma viatura de emergência médica.

Com fortes dores no peito, João Lourenço Correia tinha dado entrada de manhã no Centro de Saúde de Figueira de Castelo Rodrigo, mas o médico que o assistiu não só não o encaminhou de imediato para o Hospital Distrital da Guarda, como resumiu a assistência a cerca de duas horas de soro. "Só muito depois de ter entrado é que chamaram os bombeiros", confirmou Fernanda Julião, prima do falecido. A vítima acabaria por ser levada para o Serviço de Urgência do Hospital da Guarda numa viatura de transporte de doentes não urgentes, sem qualquer apoio médico.

"O bombeiro conduzia e a mulher do João seguia dentro da ambulância", confirmou Fernanda Julião, que seguia atrás da ambulância com o marido em viatura própria. Contudo, durante a viagem de cerca de 70 quilómetros até ao destino, o estado de saúde do doente agravou-se, pelo que o bombeiro foi forçado a parar duas vezes no caminho para o reanimar. "Era a mulher que alertava que o rapaz estava a desfalecer", recordou ainda a testemunha.