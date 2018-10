Ortopedista da Guarda só usa próteses da patente que vendeu nas cirurgias do hospital

Madalena Ferreira Hoje às 13:13 Facebook

Nas cirurgias de hérnias inguinais que realiza nos hospitais da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, o diretor de serviço Augusto Lourenço só aplica as próteses que patenteou em parceria com um colega e vendeu ao laboratório CR BARD de que é consultor.

A opção é antiga e já foi alvo de denúncias que nunca tiveram consequências, mas assume particular relevo agora que o cirurgião voltou a concorrer ao lugar de diretor e pode, ganhando o concurso, tomar assento na futura comissão de escolha de material cirúrgico e protagonizar uma situação de eventual conflito de interesses.

Aliás, o diretor demissionário dos Blocos Operatórios, António Matos Godinho, sugeriu nomes para essa comissão que não chegou a ser formada por indisponibilidade dos médicos indicados e acabou por bater com a porta invocando "resistências internas" à introdução de novas regras para a aquisição de consumíveis.

Resistência que o cirurgião Augusto Lourenço rejeita, ao mesmo tempo que culpabiliza este e os anteriores conselhos de administração de não abrir concursos públicos para a aquisição de material cirúrgico. "Apesar de ter solicitado muitas vezes e ultimamente até por escrito, a ULS não fez concursos para compra de consumíveis e não é o diretor de serviço que tem capacidade ou competência para abrir procedimentos administrativos", disse Augusto Lourenço ao JN. O recurso aos ajustes diretos foi, de resto, assumido já pela administração liderada por Isabel Coelho que entretanto se comprometeu publicamente a desencadear os concursos públicos "a curto prazo, de forma a serem adjudicados até final do corrente ano".

"Estranho seria não usar"

Meses depois de ter enviado uma comunicação escrita ao Conselho de Administração, afirmando que não recebe dinheiro do fornecedor em causa pelas próteses que aplica nos hospitais da Guarda e Seia, Augusto Lourenço manifestou interesse em esclarecer os jornalistas que não vê qualquer incompatibilidade entre o cargo que desempenha, a atividade que exerce e a relação de consultor que mantém com o laboratório a quem vendeu a técnica Onstep com recurso às próteses Onflex. "Proponho aos doentes o que tenho a propor e não obrigo outros colegas a utilizar essas próteses, mas não sou o único a fazê-lo", disse o cirurgião, que realiza cerca de metade de todas as cirurgias de hérnias inguinais do serviço, com recurso à mesma prótese com uma justificação. "Não é por acaso que sou grande consumidor desse material porque estou em fase final de um doutoramento sobre essas técnicas e tenho tido uma atividade científica nacional e internacional variada", sublinhou. "Em lugares públicos não basta ser sério, também há que parecer e haver princípios, mas tendo esta técnica uma divulgação mundial, estranho seria eu não a usar no meu serviço", concluiu o médico que discute o lugar de diretor de serviço com o colega Paulo Correia e diz ter condições objetivas para ganhar.

