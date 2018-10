Professores em protesto: "Prometer e não honrar é o mesmo que roubar"

Madalena Ferreira Hoje às 19:48 Facebook

De megafone na mão e cartazes no ar, os professores surpreenderam o primeiro-ministro com mais uma manifestação, mas foram ignorados. De visita anunciada à multinacional Coficab, que na Guarda produz fios de cabelagens automóveis para quatro dos cinco continentes, António Costa fez-se, no entanto, de cego, surdo e mudo porque, à chegada, não só entrou diretamente na empresa, como se escusou a comentar o protesto de algumas dezenas de docentes da região centro.

"Ó Costa escuta, os professores estão em luta", entoaram os manifestantes que continuam a exigir a devolução de nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado e a acusar o Governo de mau pagador de promessas.

"Prometer e não honrar é o mesmo que roubar", diziam os manifestantes estimulados pelo secretário-geral da FENPROF que desde logo baixou as expectativas sobre a possibilidade de António Costa entrar em diálogo.

"Não estamos à espera que aqui pare, porque é preciso não ter vergonha nenhuma para ainda conseguir dirigir-se a professores a quem o seu Governo, este Governo, decidiu roubar seis a nos e meio da vida profissional precisamente na véspera do dia mundial do professor" - comentou Mário Nogueira referindo-se à falta de expressão da luta dos docentes no orçamento de 2019.

Acompanhado pelo ministro da Economia Pedro Siza Vieira e por João Paulo Catarino, recem nomeado secretário de Estado para a valorização do interior, o primeiro-ministro preferiu evidenciar o esforço da multinacional de capitais tunisinos que, a pretexto da ampliação do investimento na Guarda, assinou com o Governo um contrato de incentivos fiscais.

"Nós estamos numa unidade empresarial que aposta na inovação e isso significa que o que é fabricado também é desenvolvido em Portugal", sublinhou António Costa. A presença do primeiro-ministro levou também o presidente da Câmara da Guarda a exigir de novo medidas de fixação no interior do país. "Isso se consegue pela via do emprego", atirou Álvaro Amaro.