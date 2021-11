Jovem de 18 anos encontrado morto em casa na Guarda

JN Hoje às 10:34 Facebook

Um universitário de 18 anos, que frequentava o primeiro ano de Marketing no Instituto Politécnico da Guarda, foi encontrado morto em casa, no sábado. Desconhecem-se, para já, as causas da morte.

De acordo com a imprensa regional, Rafael Alentejano, ex-atleta do Sporting Clube Farense, é filho de Paulo Alentejano, que foi presidente, ao longo de vários anos, da ACRAL- Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, e de Natacha Alentejano, coordenadora dos serviços da AIHSA (Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve).

A Assembleia Municipal de Faro emitiu, este sábado, uma nota de pesar, lamentando "a triste notícia, que choca a comunidade".

Também o Sporting Clube Farense reagiu à morte do antigo atleta, que representou o clube dos seis aos 18 anos. "Nesta hora naturalmente difícil, deixamos aos familiares e amigos os nossos sentimentos de conforto", escreveu a direção do emblema, no Facebook.