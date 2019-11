Mercado da Guarda sem data para reabertura após incêndio de madrugada

Madalena Ferreira Hoje às 20:42 Facebook

Um incêndio que deflagrou na madrugada de sexta-feira e cuja origem ainda se desconhece, obrigou ao encerramento do Mercado Municipal da Guarda.

O alerta foi dado cerca das sete horas ao Centro Distrital de Operações se Socorro(CDOS) que acionou os bombeiros da Guarda para o local. "O incêndio foi dominado em cerca de meia hora mas os danos eram muito grandes" disse ao JN o comandante Paulo Sequeira.

"Pode ter começado no sistema de refrigeração ainda durante a madrugada e quer o café, quer as bancas mais próximas foram muito afetados", precisou ainda o comandante dos bombeiros da Guarda.

Foi este cenário de destruição que os comerciantes do mercado encontraram no seu posto habitual de trabalho. "Nem pudemos entrar porque a polícia montou um perímetro de segurança e barrou a entrada até que a Polícia Judiciária chegasse", comentou um dos comerciantes à porta do edifício.

Só ao final da tarde é que os peritos concluíram as peritagens não tendo sido divulgada a origem do fogo.

Mal foi dado o alerta, quer o presidente da Câmara, Chaves Monteiro, quer o vice-presidente, Sérgio Costa, deslocaram-se ao mercado para se inteirarem da dimensão dos danos, sem que fosse indicada uma data para a reabertura do espaço.

Sérgio Costa disse ao JN que será efetuada de imediato a remoção dos destroços para, de seguida, ser reposta a normalidade. "Se for possível abrir parcialmente o mercado fá-lo-emos, até porque há uma parte mais danificada do que outra", sublinhou o autarca da Guarda.